Kí ló dé tí Toyin Abraham àtàwọn Amuludun míì fí yari pé àwọn kò bá iléeṣẹ́ tó ń tà ilẹ̀ ṣé mọ?

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Awọn amuludun mejeeji yii si lo ti kede pe awọn ko ni nkankan se pẹlu ileeṣẹ kan to n ta ilẹ, Revolution Property mọ.

Ti a ko ba gbagbe, losu keji ọdun 2022 to kọja, ni ọpọ awọn ọmọ Naijiria bọ si ori ayelujara lati sọ ẹdun ọkan wọn lori awọn ilẹ kan ti wọn sanwo rẹ, ṣugbon ti wọn ko ri ilẹ gba.

Awọn onibara ilẹ to n fapa janu naa tun fẹsun kan awọn gbajugbaja osere ati adẹrinpossonu pe awọn lo ba ileeṣẹ to ta ilẹ naa polowo ilẹ ati ile, ki awọn to ra a.