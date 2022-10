Ohun tí à ń fẹ́ kí ìjọba ṣe rèé – Àwọn tó farapa lásìkò ìwọ́de EndSARS

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Awọn to farapa nibi iwọde EndSARS lọ́dún 2020 ti pe fun imuṣẹ abajade esi igbimọ ti ijọba ipinlẹ Eko gbe kalẹ, lati da si ẹsun ifiyajẹni ti awọn araalu fi kan awọn ọlọpaa.

Awọn ti ọrọ naa kan sọ pe awọn yoo ṣe eto iranti fun awọn to padanu ẹmi wọn lasiko iwọde naa to waye ni iloro Lekki toll gate ati awọn agbegbe miiran kaakiri orilẹ-ede Naijiria.

Ọrọ yii lo jade nibi ipade awọn akọroyin kan to waye niluu Eko, ni iranti ayajọ ọdun keji ti awọn ologun ṣina ibọn bolẹ fun awọn oluwọde naa niluu Eko.

Lara awọn to ṣagbatẹru ipade ọhun, Ayoyinka Oni, sọ pe ireti pipẹ maa n ṣe ọkan laarẹ, nitori naa, akoko ti fun ijọba lati san owo gba ma binu fun awọn to farapa nibi iwọde ọhun.

Ohun ti a fẹ ree

"A fẹ ki ijọba tu gbogbo awọn to wa lẹwọn tori iwọde EndSARS silẹ"

Ayoyinka Oni, to jẹ adari ẹgbẹ “Take it back”, sọ pe ohun ti awọn n fẹ ni pe ki ijọba tu gbogbo awọn to wa lọgba ẹwọn lori ẹsun kikopa ninu iwọde EndSARS naa silẹ.”