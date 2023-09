Kí ló ń fa wàhálà láàrín Ìlú Ifon àti Ìlú Ilobu ní Ìpínlẹ̀ Osun?

Lati ọdun 2005 ni ọrọ ilẹ ti n fa wahala laarin ilu Ifon ati Ilobu nipinlẹ Osun, to si gba ẹmi eeyan mẹsan an, ti ọpọlọpọ dukia si sofo lọdun naa.

Oun to fa ariwo yi, ti a ri gbọ ni bii Ọga Ologun Naijiria, Taoheed Lagbaja se ran awọn ọmọ ogun kan wa si ijọba Ibile Orolu tí wọ́n sì wa wo awọn ilẹ kan to jẹ́ ti Ilu Ifon-osun.

Lọjọ Kẹrindinlogun oṣu Kẹsan an ọdun 2023 ni awọ mii bẹrẹ laarin ilu mejeeji eyi to mu ki idile kan padanu ọmọ ọdun mọkanlelogun to sẹsẹ wọ ile ẹkọ gbogbo nise to wa niluu Ede nipinlẹ Osun.