Akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ‘100 level’ dèrò àtìmọ́lé lórí ẹ̀sùn pé ó ṣekúpa ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀

Akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ‘100 level’ dèrò àtìmọ́lé lórí ẹ̀sùn pé ó ṣekúpa ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ile ẹjọ kan ni Ghana ti fẹsun kan ọdọbinrin kan atawọn ọrẹ rẹ pe wọn ṣekupa ọkunrin kan to jẹ ọmọ orilẹ-ede Ghana amọ to n fi orilẹ-ede Canada ṣebugbe.

Wọn ni ọdọbinrin naa gbẹmi oloogbe ọhun to jẹ ọrẹkunri rẹ lasiko to wa sile fun ọjọ diẹ.

Ipele ẹkọ kinni ni afurasi naa, Safina Mohammed Adizatu, wa ni fasiti ijọba Ghana, iyẹn University of Ghana.

Wọn ni ṣe ni oloogbe naa ṣabẹwo si Safina, to n gbe lagbegbe Ashalley Botwe School Junction, lati sun mọju ki afurasi naa atawọn ẹmẹwa rẹ mii, to gun lọbẹ pa.

Iroyin ni wọn gun lọbẹ ni ọrun, ẹrẹkẹ ati ẹyin ki wọn to tun fun lọrun pa.

Lẹyin ti wọn pa tan, wọn fi oku rẹ silẹ ninu ile fun wakati mẹrinlelogun nitori wọn ko mọ bi wọn yoo ṣe sin, amọ lẹyin wakati mẹrinlelogun naa ni wọn gbe oku ọhun sita lẹgbẹ ọkọ ayọkẹlẹ to gbe lọ sibẹ.

Lẹyin naa ni Safina ke si ọlọpaa kan to jẹ ọrẹ rẹ, to si sọ fun onitọun pe alejo oun ni oloogbe naa, amọ lojiji lo fo ṣanlẹ to si ku.