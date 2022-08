''Ó ti di òfin, tísà ìjọba kankan kò gbọdọ̀ fi ọmọ rẹ̀ sí iléẹ̀kọ́ aládàni''

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Ondo ni awọn koju oro si awọn tisa ilẹẹ̀kọ to n mu awọn ọmọ wọn lọ si ileẹkọ aladani.

Alaga Ajọ to n risi eto ẹkọ nipinlẹ Ondo, arakunrin Victor Olabimtan lo sọ eyi lasiko to n ṣepade pẹlu awọn olukọ agba awọn ileẹkọ alakọbẹrẹ ni ilu Akurẹ

O ni igbesẹ to buru jai ni, ki oṣiṣẹ ijọba fi ọmọ rẹ si ileẹkọ aladani.

Bakan naa lo paṣẹ fun awọn akọwe ijọba ni ijọba ibilẹ mejidinlogun lati fi ẹjọ tisa to ba rufin naa ṣun.

Akeredolu buwọ́lu ìgbéga lẹ́nu ìṣẹ́ fún àwọn olùkọ́ tó lé ní 2000

Alaga Ajọ to n risi eto ẹkọ nipinlẹ Ondo, arakunrin Victor Olabimtan lo sọ eyi lasiko to n ṣepade pẹlu awọn olukọ agba awọn ileẹkọ alakọbẹrẹ ni ilu Akurẹ

Olabimtan to pin iwe igbega naa fun awọn olukọ to le ni ẹgbẹrun un meji, ti marunlelọgọrin ninu wọn si gba igbega lọ si ipele mẹrinlelogun (Level 16), eleyii to yẹ fun ipo permanent secretary.