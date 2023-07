Ọlọ́pàá ń ṣèwádìí bàbá ọmọ fún ẹ̀sùn pé ó ta ọmọ rẹ̀ mẹ́ta ní N1.5m

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ́ fijilante adugbo naa ni ijọba ìbílẹ̀ Ikwerre, Ìpínlẹ̀ Rivers lo mu ọkùnrin ọhun ti wọn si gbe e lọ fun awọn Ọlọpaa to wa ni Elele àwọn si ni wọn padà fi ẹjọ́ rẹ ṣọwọ si ikọ Komiọna.

Nígbà to n fi oju awọn afurasi méje tí wọn mú hàn, o ni bi awọn ṣe gba wọn mu ko sẹhin àṣírí to tu latenu awọn afurasi méjì kan tí àwọn ti mu ṣáájú.

"Iwadii lo gbe wa wọ ijọba ìbílẹ̀ Emohua àti ìlú Mbaitoli ati Ogbaku nibi ti ọwọ tí tẹ awọn afurasi naa''

SP Iringe-Koko sọ pe awọn ti fi panpẹ ọba mu kanselọ naa to si sọ fawọn pe oun bá arabinrin kan sọ̀rọ̀ ni ilu Aluu nibi to ti ta ọmọ oojọ fun oun niwaju baba ọmọ náà.

SP Iringe-Koko jẹ ko di mimọ pe awọn ti ri ọmọ ọdun meji naa ati ọmọ ikoko ti obinrin to wa ni Aluu ra bẹẹ si lo ni iwadii ti n lọ lọwọ lati ri ọmọ ọdun marun to ku naa gba.

"O maa n sọ fun mi pe gbogbo ọmọ ti ọmọ mi n bi lo n kú'' - Iya ìyàwó

Ẹwẹ, iya ìyàwó arakkunrin to ta awọn ọmọ rẹ ni ni ṣáájú ki Ọlọpaa to gbé e, o máa n parọ pe awọn ọmọ ọmọ oun paapaa eyi to jẹ abigbẹyin ti ku nigba ti wọn bi i.