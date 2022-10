Russia ṣe ìkọlù ìdájí sí Ukraine, ó tún fóńtẹ̀ lu agbègbè mẹ́rin tó fipá gbà

wákàtí kan sẹ́yìn

Gẹgẹ bi gomina ilu naa, Oleksandr Starukh ti kede loju opo Telegram rẹ, akojọpọ iye awọn eeyan to fori sọta isẹlẹ naa si n lọ lọwọ amọ oun ti le fi iku obinrin kan mulẹ pe o ba isẹlẹ naa lọ.

"A ko tii le fidi rẹ mulẹ boya ẹlomiran si ba isẹlẹ naa lọ amọ a dupẹ lọwọ awọn dokita to n doola ẹmi ọkunrin naa.”

Starukh wa fikun pe eeyan meje lo fara pa, to fi mọ ọmọ ọdun mẹta.

Bakan naa lo salaye pe ikọ adoola ẹmi lasiko ikọlu pajawiri ti doola ẹmi eeyan mọkanlelogun to fori sọta isẹlẹ naa.

Russia buwọ́lù agbègbè mẹ́rin tó f'ipa gbà lọ́wọ́ Ukraine

Aarẹ Russia Vladimir Putin ti buwọlu iwe aṣẹ eyi ti Russia fi sọ awọn agbegbe mẹrin kan to gba lọwọ Ukraine di ara ilẹ rẹ.

Bakanna Ọgbẹni Putin tun buwọlu aṣẹ kan to fidi gbigba ileeṣẹ nkan ija Nuclear to wa ni Zaporizhzhia rinlẹ.

Lọjọ Ẹti to koja, Putin se ayẹyẹ kan ni Kremlin nibi to ti buwọlu awọn iwe adehun pẹlu awọn olori agbegbe ti wọn gba wọnyii.

Igbesẹ naa waye lẹyin to ṣe eto idibo kan to ni awọn araalu fi fi idunnu wọn han si igbesẹ rẹ lati gba awọn agbegbe yi.

Amọ ṣa nkan to n ṣẹlẹ lawọn agbegbe yi yatọ si bi Russia ti ṣe sọ.

Serhiy Haidai, Gomina agbegbe Luhansk to jẹ ọmọ Ukraine sọ fun BBC pe lỌjọru awọn abulẹ mẹfa lawọn ri gba pada lọwọ Russia.

Eyi waye lẹyin ọpọ aṣeyọri ni Kherson lọjọ Iṣẹgun to fi mọ gbigba abule Davydiv Brid to jẹ ibi to ṣe pataki gaan.