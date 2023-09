Màálù kan akẹ́kọ̀ọ́jáde pa lọ́jọ́ ayẹyẹ àṣekágbá ẹ̀kọ́ rẹ̀

wákàtí 2 sẹ́yìn

Joe Black, to ṣẹṣẹ ṣetan nile ẹkọ naa jade laye lọjọ kan naa to n ṣe aṣekagba ẹkọ ‘project defence’ rẹ.

Ọjọ kejila, oṣu Kẹsan an, ọdun 2023 lo kọ idanwo rẹ to kẹyin, ti aworan bo ṣe dọbalẹ fun baba rẹ si ti gba gbogbo ori ayejara kan.

Bi iku Joe Black sẹ waye

Logunjọ, oṣu Kẹsan an to pari idanwo rẹ kan naa ni Joe Black ati ọrẹ rẹ n rinrinjo lọ si ijọba ibilẹ Dekina, nipinlẹ Kogi to ti kawe ti wọn si pade awọn darandaran kan, ti ọkan lara awọn maalu darandaran naa si ṣakọlu si wọn.