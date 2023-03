Sanwo-olu kéde ọjọ́ ọ̀fọ̀ l’Eko nítorí ìjàmbá bọ́ọ̀sì BRT àti rélùwéè, Mínísítà pàṣẹ kí ìwádìí bẹ̀rẹ̀

9 Ẹrẹ̀nà 2023, 12:59 WAT Ìgbà tí a ṣe àfíkun gbẹ̀yìn wákàtí kan sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Eko ti kede ọjọ mẹta lati fi ṣọfọ lori iṣẹlẹ ijamba reluwa ati bọọsi BRT ijọba Eko to kọlu ara wọn nilu Eko.

Gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu lo kede eyi lasiko to n daro lori ijamba naa eyi to ti gba ẹmi eeyan mẹfa bayii.

Agbẹnusọ fun gomina Babajide Sanwo-Olu, Gboyega Akosile ṣalaye ninu atẹjade kan pe awọn oṣiṣẹ ijọba yoo ṣiwọ iṣẹ laago mejila lọjọ Ẹti gẹgẹ bi ara idaro naa.

Ọkọ awọn oṣiṣẹ ijọba ni ọkọ bọọsi BRT to kọlu reluwe naa, awọn oṣiṣẹ ijọba si ni gbogbo awọn ero to wa ninu kọ bọọsi BRT naa.

Bakan naa ni Gomina ipinlẹ Eko tun paṣẹ pe ki wọn rẹ gbogbo awọn aṣia to ba n fẹ ni ipinlẹ Eko silẹ de ilaji opo wọn pẹlu.

“Inu ibanujẹ ni gomina wa bayii, bakan naa lo fi ọrọ ibanikẹdun rẹ ranṣẹ si gbogbo awọn mọlẹbi awọn to padanu ẹmi wọn ninu ijamba naa pẹlu adura pe ki Ọlọrun tẹ wọn si afẹfẹ rere.”

Gomina Sanwo-Olu rọ awọn eeyan lati maa gbadura fun awọn mọlẹbi awọn to ku naa ati aanu fun ipinlẹ Eko.

Gomina Eko ko ṣai dupẹ lọwọ awọn eeyan ipinlẹ Eko ti wọn darapọ m awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi gbogbo lati doola awọn eeyan to wa ninu ijamba naa nigba to ṣẹlẹ.

Minisita paṣẹ iwadii lori iṣẹlẹ naa

Ẹwẹ, minisita fun igbokegbodo ọkọ ofurufu, Hadi Sirika ti paṣẹ fun ajọ iwadi abo fun iṣẹlẹ ijamba ọkọ lorilẹede Naijiria, NSIB lati bẹrẹ iwadii lori ijamba to waye laarin ọkọ bọọsi BRT ati reluwe nilu Eko lowurọ ọjọbọ.

Ninu atẹjade kan eyi ti James Odaudu to jẹ amugbalẹgbẹ fun minisita, Hadi Sirika fi sita, Minisita naa sọ pe ohun to bani ninujẹ gbaa ni ijamba naa, pẹlu idaniloju pe ajọ iwadi abo fun iṣẹlẹ ijamba ọkọ lorilẹede Naijiria, NSIB lati mọ awọn ohun to ṣe okunfa ijamba naa lọna ati lee mu aba wa lati dena iṣẹlẹ bẹẹ lọjọ iwaju.

Awọn eeyan n fi ẹjẹ silẹ fun awọn to wa ninu ijamba naa

Awọn eeyan ti n fi ẹjẹ silẹ lawọn ile iwosan ti wọn gbe awọn eeyan to farakaasa ninu ijamba bọọsi ati reluwe lọ nilu Eko.

Amugbalẹgbẹ agba fun gomina Sanwo-Olu ṣalaye pe wọn ko awọn eeyan naa lọ si ilee iwosan ijọba General Hospital ni Gbagada, ibudo itọju awọn to lugbadi iṣẹlẹ pajawiri, Lagos State Accident and Emergency Center ni Toll gate nilu Eko.

Bakan naa ni wọn ko awọn miran lọ si ileewosan ijọba General hospital ni Lagos Island, ileewosan Folarin Coker Staff Clinic, ni Alausa Ikẹja ati ile iwosan nla ti fasiti ipinlẹ Eko, LASUTH

Ọ̀kọ̀ reluwé tó gbé bọ́ọ̀sì há ẹnu, èèyàn 6 ti kú, 84 farapa!

Awọn alaṣẹ ieeṣẹ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri ti fi aridaju han pe Bọọsi kan to jẹ ọ́kọ́ ijọba ipinlẹ Eko ni ọkọ̀ oju irin reluwe kan kọlu to si gbe hanu titi to fi rin gbẹẹrẹ lati agbegbe Ikeja titi de agbegbe Shogunle ni ipinlẹ Eko.

Oludari ẹka iha Iwọ Oorun-Guusu Naijiria, Ibrahim Farinloye sọ fun BBC Yoruba atawọn oniroyin to wa nibi iṣẹlẹ naa pe iye eeyan to ba iṣẹlẹ naa lọ ti di mẹfa bayii.

O ṣalaye pe eeyan meji ti ku tẹlẹ lati ibi iṣẹlẹ naa, kete ti wọn gbe gbogbo awọn to farapa de ileewosan LASUTH ni awọn mẹrin mii ku.

Nigba ti wọn kọkọ wa nibi ti iṣẹlẹ naa ti waye, aṣoju ajọ LASEMA ti kọkọ sọ pe ohun ti awọn ba nibẹ ni pe ọkunrin kan ati obinrin meji lo ti ku, amọ nigba ti ikọ to ko awọn to fara pa lọ ileewosan yoo fi de ibẹ, wọn gba iroyin pe iye awọn to ku ti di mẹfa.

Nnkan bi ago mẹjọ ku diẹ la gbọ pe wahala ṣẹlẹ loju irin ti ọkọ Reluwe naa kọlu bọọsi.

"Oṣojumikoro"

Awọn oṣojumikoro to wa nibẹ sọ fun akọroyin BBC Yoruba pe oṣiṣẹ ọkọ̀ oju irin sọ fun dẹrẹ́ba to n wa bọọsi ijọba naa pe ko ni suuru ko ma tii rekọja oju irin naa amọ o kọ eti ikun sii.

Awọn to ṣe oju wọn koro ni o sọ fun un pe ọkọ Reluwe n bọ wa kọja pe ko ni suuru amọ ko gbọ.

Bo ṣe wa bọọsi to n rekọja oju irin ọhun ni ọkọ reluwe de lọgan to si gbe e hanu.

Wọn ni ọkọ oju irin ọhun ti wọ inu ara bọọsi naa to si gbe e sẹnu rin lati Ikeja titi de Shogunle.

Aṣoju Ajọ LASEMA

“Wakati mẹrinlelogun la fi n ṣe iṣẹ pajawiri a si maa n ṣe ohun gbogbo lati doola ẹmi eniyan”. Oludari ajọ LASEMA sọ bẹẹ.

Bakan naa lo ni wọn ti gbe oku awọn to ba a lọ lọ si Mọṣuari.

O ṣalaye awọn irinṣẹ ti awọn oṣiṣẹ wọn lo ati gbogbo akitiyan ti wọn n ṣe lati tu ọkọ Reluwe ati bọọ́si to ti lẹpọ̀ yii ka.

Awọn mẹtẹẹta to ku yii jẹ awọ́n arinrinajo to wa ninu bọọsi naa.

Ni asiko ti akọroyin wa wa nibi iṣẹlẹ naa, a rii ti wọ́n ti n fi irinṣẹ nla ajọ LASEMA lati fi gbe bọọ́si naa.

Bakan naa ni wọn ti lọ gbe ori ọkọ Reluwe mii wa lati fi gbe eyi to gbe bọọsi hanu.