Ìjọba Ekó fẹ́ ti afárá Eko Bridge fún wákàtí 24

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Eko ti kede pe awọn yoo ti afara to wọ Eko bridge lati Apongbon Bridge fun wakati mẹrinlelogun ni Ọjọ Aiku.

Ijọba ni awọn n gbe igbeṣẹ naa lati ṣe atunṣe awọn ibi to bajẹ ni ori afara naa.

Awọn ti yoo ma sakoso atunṣẹ naa ni ileeṣẹ to n risi iṣẹ akanse nipinlẹ Eko, ni ajọṣepọ pẹlu ileeṣẹ ijọba apapọ to n risi ọrọ iṣẹ ati ileegbe.

Akọwe agba ni ileeṣẹ ijọba ipinlẹ Eko, Abdulhafiz Toriola ni titi ori afara naa fuin wakati mẹrinlelogun yoo fun awọn ni anfaani lati tete ṣe awọn ibi to ti n bajẹ nibẹ.

Agbegbe to ṣeeṣe ki titi afara naa sakoba fun ni awọn to n bọ lati agbegbe CMS, Marina, Ijora, ati awọn ọna miran to wọ Lagos Island ati Lagos Mainland bakan naa.