Makinde kéde oúnjẹ ọ̀fẹ́, ọkọ̀ ọ̀fẹ́, àti àwọn ìdẹ̀rùn mìí fún aráàlú nínú ètò ‘Safer Package’

Ninu ọrọ to ba awọn eniyan ipinlẹ naa sọ ni ọjọ Abamẹta lori ileeṣẹ agbohunsafẹfẹ ipinlẹ Oyo, BCOS, Gomina Makinde sọ pe ijọba oun ti gbe ilana kan to pe ni ‘Safer Package’ kalẹ lati mu itura ba araalu.

Lara awọn nnkan to ni ijọba yoo sẹ niyii:

Ijọba yoo ṣe afikun akọsilẹ iye awọn eniyan to kudiẹ kaato fun ni awujọ,eyi to lo lasiko ajakalẹ aarun Covid-19. Akọsilẹ eeyan ẹgbẹrun lọna igba eeyan ti nnkan buru fun jai. Ijọba yoo pese awọn nnkan ti ẹnu n jẹ fun awọn eeyan naa. O ni ijọba yoo ri daju pe akoyawọ wa ninu ilana ti wọn yoo gba pin awọn ounjẹ naa lati ri daju pe awọn to tọ si nikan lo gba a.