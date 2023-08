Trinity Guy yóò tún padà sí ilé ẹjọ́ lónìí

wákàtí kan sẹ́yìn

Trinity guy n jẹjọ ẹsun hihu iwa kotọ to nii ṣe pẹlu ọmọdẹbinrin ọmọ ọdun mẹwaa kan nilu Ibadan.

Nibi igbẹjọ ẹjọ naa to waye lọjọ kọkanlelogun oṣu keje ni ile ẹjọ to n gbọ ọrọ idile lagbegbe Iyaganku nilu Ibadan gba beeli Trinity guy lẹyin to ti lo ọsẹ mẹrin ni ahamọ ọgba ẹwọn Agodi.