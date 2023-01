Wọ́n ti sin òkú àwọn tọkọtaya méjèèjì tí àwọn oníṣẹ́ ibi dáná sun ní Abeokuta

3 Sẹ́rẹ́ 2023, 12:35 WAT Ìgbà tí a ṣe àfíkun gbẹ̀yìn ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Titi di asiko ti a pari akojọpọ iroyin yii ni iṣẹlẹ ọhun ṣi n jẹ kayeefi nla fun ọpọ awọn to ti gbọ, paapaa awọn mọlẹbi Ọgbẹni Kẹhinde Fatinoye ati Arabinrin Bukọla Fatinoye .

Won ti sin oku arakunrin Kehinde to jẹ ọga agba nile ifowopamọsi Central Bank of Nigeria ni Abeokuta ati ti aya rẹ Olubukola to jẹ ọga agba nile ẹkọ giga Fasiti olohun ọgbin ni Abeokuta, iyen Federal University of Agriculture, Abeokuta nilan ẹsin onigbagbọ.

Bi ẹlẹkun ṣe n sunkun, bẹẹ l’awọn miran n gbera ṣanlẹ nibi ti wọn ti sinku awọn oloogbe mejeeji yii ni itẹku to wa lagbegbe Lantoro niluu Abẹokuta.

Ẹsẹ ko gbero ni ṣọọṣi Christ Anglican Church to wa ni Iporo Ake niluu Abẹokuta, nibi ti wọn ti gbe oku wọn wọ lati ṣe ẹyẹ ikẹhin fun wọn.

Rẹfurẹndi S.K Oyewale to lewaju isin ẹyẹ ikẹhin naa ṣapejuwe awọn oloogbe naa gẹgẹ bi oniwa tutu ti wọn n ran iṣẹ iranṣẹ ijọ naa lọwọ ni gbogbo igba, koda to ni wọn kii fi isin ṣere.

Kini Alufaa ile ijosin sọ nipa awọn mejeeji?

Alufaa yii sọ pe inu ṣọọṣi naa ni wọn ti kuro ko to di pe iṣẹlẹ ọhun ṣẹlẹ loru mọjumọ, to si rawọ ẹbẹ s’awọn agbofinro lati tọpinpin iṣẹlẹ ọhun, ki ọwọ le tẹ gbogbo awọn to lọwọ ninu iku naa.

Ara, ọrẹ, ojulumọ atawọn abanikẹdun la gbọ pe wọn wa nibi eto isinku naa lọjọ Aje, Mọnde ana.

Pupọ awọn to wa nibi itẹkuu naa ni wọn n ṣepe rabandẹ rabandẹ f’awọn to ṣiṣẹ buruku naa, ti wọn si jẹ ko di mimọ pe awọn ti wọn pa yii jẹ gboogi to n ṣe iranlọwọ f’awọn eeyan, paapaa ninu mọlẹbi.

Abimbọla Oyeyẹmi to jẹ agbẹnusọ f’awọn ọlọpaa ipinlẹ Ogun nigba to n sọrọ sọ pe iṣẹlẹ naa ko yatọ si ti agbanipa, to si ni ọga awọn ti paṣẹ pe ki ẹka ileeṣẹ wọn to n ṣe iwadii ọran, iyẹn State Criminal Investigation Department (SCID) tẹsiwaju iwadii, ki ọwọ le tẹ awọn amookunṣeka ọhun.

Ìwádìí bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn tó dáná sun tọkọtaya mọ́lé lọ́jọ́ ọdún tuntun

Bo tilẹ jẹ pe titi di asiko ti a pari akojọpọ iroyin yii ni iṣẹlẹ naa ṣi n jẹ kayeefi fun gbogbo awọn araalu Abẹokuta ati agbegbe ẹ nipinlẹ Ogun, paapaa awọn to gbọ sii, sibẹ, ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti f’idi rẹ mulẹ pe gbogbo awọn to lọwọ ninu iwa ika naa ni yoo f’oju wina ofin.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbọla Oyeyẹmi n’igba to n sọrọ kọminu lori iṣẹlẹ aburu ọhun.

To si l’awọn ti bẹrẹ iṣẹ iwadii, ati pe ọwọ ti tẹ ẹnikan lori bi wọn ṣe dana sun t’ọkọ t’iyawo naa mọle, ti wọn tun ji awọn ọmọ wọn gbe salọ.