Tala Safwan ọmọ Egypt tí wọ́n mú ní Saudi ní ọ̀rọ̀ tí n bá ọ̀rọ̀ bọ̀ lórí rẹ̀

Tala Safwan to ni ẹniyan miliọnu marun un to n tẹle ni ori ẹrọ ikansiraẹni TikTok, to si tun ni iye eniyan to to 800,000 lori You tube, ni wọn fi ẹsun ọhun kan.