Tobi Amusan rèé ògbóǹtarìgì elére orí ọ̀dàn tó gbé ògo orúkọ Nàìjíríà ga ní ìdíje Commonwealth

Oríṣun àwòrán, AFP

wákàtí kan sẹ́yìn

Ṣaaju asiko yi, ọpọ le ma mọ nipa elere ori ọdan Tobilola Amusan ṣugbọn pẹlu ara to da nibi idije C0mmonwealth to n lọ lọwọ, ọpọ lo n kan sara si arabinrin ọmọ Naijiria yi.

Ninu idije elere sisare fo igi taa mọ si hurdles lo ti fi ounjẹ fẹgbẹ to si gbawo bọ nigba to kopa ninu abala to kangun si aṣekagba.

Ko fi mọ ni eleyi nikan nigba to tẹsiwaju ni abala aṣekagba to si gba ami ẹyẹ wura ninu idije naa.

Pẹlu itu to pa, oun ni ẹni to sa are lasiko to kere julọ ni isọri awọn obinrin.

Ni onka iṣẹju, iṣẹju mejila ati iṣẹju aaya mejila(12.12 secs) lo fi gba ife ẹyẹ naa.

Ẹni ọdun marundinlọgbọn yi fi itan lelẹ nipa pe o la akoko ti ọmọ orileede Amẹrika nii Kendra Harrison ti ṣaaju fi lelẹ gẹgẹ bi ẹni to sare julọ ni isọri ere hurles 100m fawọn obinrin.

Akoko ti Harrison jẹ 12.20 lọdun 2016 lo si fi lelẹ.

Ninu aṣekagba idije ti wn sa lorileede Amẹrika yi, Harrison ṣe ipo keji lẹyin Amusan ninu abala to kangun si aṣekagba.

Wakati meji lẹyin igba to fi ẹyin Harrison lulẹ ni Amusan tẹsiwaju lọ gba ami ẹyẹ goolu ninu aṣekagbga idije naa.

Koda o tun sare ju ti 12.12 to sa ni abala to kangun si aṣekagba ṣugbọn nitori atẹgun to pọ lasiko ere naa, wọn ko kọ 12.06s toi sa silẹ fun.

Omije jabọ loju Amusan eyi to mu ori awọn ọmọ Naijiria wu lori aṣeyọri yi

Fọnran fidio ibi ti omije ti n jabọ loju arabinrin Tobilola jẹ nkan ti ọpọ ti n sọrọ rẹ ni Naijiria loju opo ayelujara.

Niṣe ni Tobi n yọ omi loju nigba ti wọn n kọrin orileede Naijiria fun Tobi gẹgẹ bi ẹni to jaweolubori.

Eyi mu ki ọpọ ọmọ Naijiria kan saara si ki wn si ni akikanju lo jẹ to si tun gbe ogo Naijiria ga.

Wọn bi Tobilola Amusan ni ilu Ijẹbu Ode lọdun 1997 to si kẹkọ jade nileẹkọ girama Our Lady of Apostles Secondary School, Ijebu-Ode.

Ọmọ Yoruba atata yi tẹsiwaju lọ si fasiti University of Texas, El Paso.

Ninu awọn ami ẹyẹ to ti gba sẹyin tẹlẹ ni eyi to gba lọdun 2018 ni ilẹ Afrika ati nibi idije Commonwealth.

Bakan naa lo tun jaweolubori nibi idije Diamond League ni Zurich lọdun 2021