Hilda Baci ti gba òyè ẹni tó se oúnjẹ jù lágbàáyé láì simi fun ó lé ní wákàtí 90

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Lowurọ ọjọ Aje, Hilda Baci ti dana fun akoko to diẹ ni aadọrun wakati eyi to ti fi tayọ iye wakati ti alase ọmọ orilẹede India kan Lata Tondon ti lo ri to fi gba ami ẹyẹ agbaye “Guiness Book of Record” lọdun 2019.