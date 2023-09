Mohbad: Ìdí tí a ṣe fi gáàsì tajútajú tú àwọn tó ń ṣe ètò ìdágbáre ‘candlelight’ ká rèé – Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Eko

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Eko ti ṣalaye eredi to ṣe fi gaasi tajutaju le awọn to n ṣe iwọde idagbere ‘candlelight’ fun olorin takasufe to dagbare faye, Mohbad, ni iloro lekki Toll Gate.