Ta ló fi àlòkù kọ́ńdọ́mù ránṣẹ sí obìnrin akẹ́kọ̀ọ́jáde 65? Ọlópàá n ṣewádìí

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Awọn oluwadii n ṣe ayẹwo DNA lati le mọ ẹni to wa nidi iwa buruku yii gẹgẹ bi ọlọpaa to n lewaju iwadii naa Sajẹẹnti agba Grant Lewis ti ṣe sọ.

Bawo lo se ri adirẹsi wọn ko jọ?

Ọga ọlọpaa to n ṣe iwadii ọrọ yi wa fi ikilọ ranṣẹ pe alaburu yii ''ni lati dẹwọ iwa buruku to n hu ati pe awọn yoo ṣawari rẹ''.

''A ko mọ nkan to so oun ati awọn akẹkọọ yi pọ. O ṣeeṣe ki o jẹ oṣiṣẹ ile ẹkọ yii nigba kan ri ni tabi akẹkọọ to pari ẹkọ nibẹ. O si le jẹ ẹni to ri iwe ipari ọlọdọọdun yii he to si bẹrẹ si ni fi ṣe ere kere''.