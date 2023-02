'Ìdí tí a fi pàṣẹ pé kí olórin yìí fa ìpénpéjú ojú rẹ̀ yọ kó tó yá fọ́tò ìwé ìrìnà rèé'

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ to n ri si ìwọlé-wọde lorileede Naijiria ti ṣàlàyé idi ti wọn ṣe pọn ọn ni dandan fun to ba lo ipenpeju to gun lati yọ ọ kuro lasiko ti wọn ba fẹ ya fọto pelebe to maa n wa ninu iwe irina lọ oke okun.