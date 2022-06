Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ogun bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ẹgbẹ́ awọn oṣiṣẹ nipinlẹ Ogun, ti kesi awọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn, lati bẹ̀rẹ̀ iyanṣẹlodi alaini gbedeke. Oru ọjọ́ Iṣẹgun, ọjọ kejidinlọgbọn, oṣu Kẹfa, ni ireti wa pe iyanṣẹlodi naa yoo bẹ̀rẹ̀. Ẹgbẹ oṣiṣẹ sọ pe oun fẹ lo igbeṣẹ naa lati beere fun eto irọrun lẹ́nu iṣẹ. Nibi ipade ita gbangba ti awọn oṣiṣẹ naa ṣe ni gbagede to wa ni ọfiisi gomina, n'ilu Abeokuta, wọn ni iyanṣẹlodi naa jẹ igbeṣẹ to ṣe koko, nitori pe ọpọlọpọ ileri ni ìjọba ṣe fun àwọn, sugbọn ti ko mu ṣẹ. Eyi n waye lẹyin gbedeke ọjọ́ ti ẹgbẹ́ oṣiṣẹ fun Gomina Dapo Abiodun, lori bi ko ṣe san awọn owo to yọ lara owo oṣu wọn fun oṣù mọkanlelogun. Bakan naa ni wọn tun n fẹ́ eto owo ifẹhinti ti awọn oṣiṣẹ ati ijọba yoo jọ má a dá owo si, ni ibamu pẹlu ofin owo ọdun 2006 to wa fun owo ifẹhinti nipinlẹ naa, to fi mọ atungbeyẹwo ofin to wa fun owo ifẹhinti nipinlẹ Ogun.