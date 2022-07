Ọmọ Naijria mẹ́wàá tó wà lókè téńté ‘Social Media Influencers’ rèé…

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Social Media Influencers: Davido, Wizkid, Burna Boy wà lára àwọn mẹ́wàá tó làmìlaaka ní Twitter

Amọ ninu awọn to wa lori ẹrọ ayelujara naa, awọn kan wa to jẹ pe ẹgbẹgbẹrun awọn eniyan lo n tẹle wọn ‘followers’.

Lorilẹede Naijiria awọn mẹwaa to wa loke tente to jẹ bi awokọṣe lori ẹrọ ibaraẹnidọrẹ paapaa ni Twitter ni ọdun 2022 yii ni;

Davido (11.6 million followers)

Pẹlu iye awọn eniyan to n tẹle lori Twitter, eleyii ṣafihan bi awọn eniyan ṣe gba tirẹ paapaa orin rẹ fun awọn to gbadun orin taka sufe.

Wizkid (10.1 million followers)

Orukọ abisọ rẹ ni Ayodeji Ibrahim Balogun, ti eniyan to le ni miliọnu mẹwaa n tẹle lẹyin Davido to fi miliọnu marun un ṣagba fun un.

Burna Boy (6.8 million followers)

Don Jazzy (6.7 million followers)

DJ Cuppy (4.7 million followers)

Ọkan lara ọmọ Femi Otedola to jẹ baba olowo lorilẹede Naijiria, Florence Otedola ti wọn tun n pe ni DJ Cuppy, naa ni eniyan to le ni miliọnu mẹrin to n tẹle loju opo Twitter.

Banky W (3.7 million followers)

Falz (2.7 million followers)

Ebuka (2.5 million)

Mr Macaroni (2.4 million followers)

Ay Comedian (2.1 million followers)

Funke Akindele (1.7 million followers)

O kopa ninu fiimu agbelewo ‘I Need to Know’ lati ọdun1998 si 2002, to si ti gbe ọpọlọpọ fiimu jade lati igba naa to fi mọ Jenifa ati Jenifa’s Diary.