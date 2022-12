Olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Crypto, FTX kó sí gbaga ọlọ́pàá lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ náà lulẹ̀

Oludasilẹ ileeṣẹ Cryptocurency, FTX, Sam Bankman-Fried ti ko si gbaga ọlọpaa lorilẹ-ede The Bahamas lẹyin ti ileeṣẹ naa lulẹ.

Adajọ agba orilẹ-ede naa, to fi iroyin ọhun lede sọ pe oni gaan ni ọkunrin naa yoo foju ba ile ẹjọ nilu Nassau, to jẹ olu ilu ilẹ The Bahamas.