Irọ́ ni pé mo kọ̀wé fi ipò sílẹ̀ —Olórí ilé aṣòfin Ondo

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Olori ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ondo, Bamidele Ọlẹyẹloogun, ti wi pe ohun ṣi ni alakoso ile aṣofin naa titi di igba ti ijoko ile naa to kẹyin yoo fi waye.

Ọlẹyẹloogun to sọ eleyi lọfiisi rẹ lakoko to n ba ikọ iroyin BBC Yoruba sọrọ wi pe ko si ootọ kan bo ti wu ko mọ ninu lẹta kan to n tan kiri lori ẹrọ ayelujara pe ohun ti kọwe fipo silẹ.