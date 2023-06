Ìdíje ìbálòpọ̀ "Sweden European Championship in Sex" tí wọn ni yóò wáyé lónìí, ohun táa ṣe ìwádìí rèé

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Akọle iroyin yii lawọn ọmọ Naijiria n mu bẹnu to si ti n ja rainrain kaakiri loju opo ayelujara.

Koda, o gbalẹ debi pe awọn ileeṣẹ iroyin abẹle mii naa ti gbe iroyin yii ti wọn si tun ti ṣalabapin rẹ gẹgẹ bi iroyin to fẹsẹ mulẹ.

BBC Yoruba foju ba iroyin yii amọ ka to le sọ boya iroyin ootọ tabi ofege ni, a ṣe awọn iwadii kan eleyi to mu awọn alaye kan lọwọ.

Nigba wo ni iroyin idije ibalopọ yii kọkọ lu sita?

Oju opo yii wa lara awọn oju opo ti wọn a maa pe ni "blog" ti a ko si le sọ pato awọn to n ṣe akoso rẹ.

Pupọ awọn iroyin apanilẹrin tabi eleyi to jọ mọ ẹfẹ lo maa n wa loju opo yi.

Ninu iwadii wa orukọ eeyan kan ti wọn pe ni Dragan Bratych to jẹ aarẹ ẹgbẹ Swedish Federation of Sex jẹyọ.

Swedish Federation of Sex ti wọn si sọ pe o jẹ aarẹ rẹ ko fi aworan rẹ kankan si oju opo wọn tabi ko tiẹ kọ ọrọ kankan sibẹ lorukọ ara rẹ.

Eyi lo mu wa kan si oju opo Swedish Federation of Sex.

Swedish Federation of Sex

Aworan taa fi ṣaaju yi ni yoo ki eeyan kaabo si oju opo Swedish Federation of Sex.

Wọn ko fi orukọ awọn to n ṣe agbatẹru eto yi sibẹ tabi boya ijọba fọwọ si.

Ki lo de ti awọn ọmọ Naijiria fi jẹ dodo iroyin idaraya ibalopọ yii?

Ninu awọn oju opo to gbe iroyin yi taa ri ni awọn oju opo iroyin lati orileede India ati Naijiria.

Koda awọn to fẹ japa naa n wo boya wọn le lo ọna ẹburu idije ibalopọ yi sa lọ si ilẹ okere.

Ibi ti iwadii wa fẹnu ko si

Awọn eeyan kan ti ko foju han ni wọn kan n polongo European Championship in Sex yi.

Pẹlu ohun taa ri ni oju opo Swedish Federation of Sex ati awọn oju opo to n polongo ibalopọ to jọ mọ eyi ti ko bojumu taa mọ si ''Porn'' o ṣeeṣe ki iroyin yi jẹ eleyi ti awọn kan fẹ fi ṣe gbajuẹ tabi fi ko iroyin nipa awọn eeyan.