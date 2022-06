Donald Trump mọ̀ nípà ìkolù sí Capitol Hill ní Amerika – Òṣìṣẹ́ Trump

Jan 6 hearings: Òṣìṣẹ́ Trump ní Donald Trump nò nípà ìkolù sí Capitol Hill ní Amerika

Ajọ to n gbọ ẹsun ikọlu si awọn aṣofin nilẹ Amerika ni ọjọ Kefa, Osu Kini, ọdun to kọja tẹsiwaju ni ile igbimọ aṣofin.

O kere tan eniyan kan sọ ẹmi rẹ nu ninu ikọlu si Capital Hill

Nibayii, Ajọ to n gbọ ẹsun naa ti kesi awọn araalu ati oṣiṣẹ to fi mọ awọn to sunmọ aarẹ Donald Trump lati wa sọ ohun ti wọn mọ nipa iṣẹlẹ ọdun to kọja naa.