‘Ọ̀pọ̀ ìyá àwọn “boyfriend” mi ń lé mi, wọ́n ní Grandma ni èmi tí wọ́n mú wálé’

“Mo ti níi lọ́kàn pé mo ti máa bímọ tán ni ọdún 27 àmọ́ gbogbo ìyá àwọn “boyfriend” mi lo n le mi danu”. Ọpọlọpọ eeyan lo maa n sọ pe riro ni teniyan ṣugbọn ṣiṣe ni ti Ọlọrun. Pe Damilola Adeyemi tilẹ ro ero daadaa nipa ara rẹ lati kekere dara to amọ aiwa si imuṣẹ rẹ ni ohun to gba ọkan rẹ so bayii. “Mo gbiyanju ki emi naa tete ṣe igbeyawo ki n dẹ ṣe abiyamọ kiakia amọ tori pe mo jẹ ẹni to lomi lara...”