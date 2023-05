Wo àwọn gbankọgbì ìṣòro márùn ún tó ń dúró de Tinubu lórí àléfà

Wo àwọn gbankọgbì ìṣòro márùn ún tó ń dúró de Tinubu lórí àléfà

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọpọ eeyan lo gbagbọ pe Naijiria lo n leke tente laarin awọn orilẹ-ede nilẹ adulawọ nitori bi iye eeyan rẹ ṣe pọ to, amọ ori nla kọ ni ọmọ fi n mọ iwe.

Bi Naijiria ṣe tobi to ti awọn eeyan inu rẹ si pọ to naa ni isọrọ rẹ pọ, lara awọn iṣoro naa ni yoo koju Aarẹ tuntun ti ilu ṣẹṣẹ dibo yan, Bola Tinubu.

BBC ṣe akojọpọ awọn iṣoro marun un ti yoo koju iṣẹjọba Tinubu to ba gori alefa.

Fifopin si owo iranwọ epo bẹntiro

Lasiko ijọba Goodluck Jonathan lọdun 2012 to gbiyanju lati fopin si iranwọ owo epo naa, iwọde nla lo gba gbogbob awọn ilu nla kan ni Naijiria.

Wayi o, Tinubu ti sọ pe oun yoo fopin si owo iranwọ naa ti oun ba de ori alefa, ọpọ araalu lo ti n si woye ọgbọn ti yoo da si ati bi nnkan yoo ṣe to ba gbe igbesẹ naa tan.

Bi abala kan ninu awọn araalu ko ṣe fẹ Tinubu nipo

Yatọ si awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu PDP, awọn abala eeyan kan ti ko fẹ ri imi Tinubu laatan ni awọn “OBIdients” ti wọn jẹ alatilẹyin Peter Obi, to dije du ipo ninu ẹgbẹ oṣelu Labour.

Pupọ ninu awọn “OBIdients” naa ni wọn jẹ ọdọ, ti awọn mii ninu wọn si jẹ ẹya Igbo ni wọn gbagbọ pe INEC padi apo pọ pẹlu Tinubu lati ṣe makaruru ninu eto idibo to gbe wọle.

Atunṣe eto ọrọ aje to dẹnukọlẹ

Ọkan lara awọn to sunmọ Tinubu, Seye Oyetade, sọ fun BBC pe iṣoro ti Naijiria n dojukọ kii ṣe nnkan ti Tinubu ko le yanju.

O ni iṣoro to wa ni Naijiri lonii farajọ irufẹ nnkan to ba nilẹ lasiko to di gomina ipinlẹ Eko lọdun 1999.