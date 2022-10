Kòkòrò àìsàn tó ń jẹ ẹran ara láti pa èèyàn láàrin ọjọ́ méjì tún gbalẹ̀

Ipinlẹ Florida to fojuwina ikọlu Hurricane Ian ni oṣu to kọja, ti tun n koju ajakalẹ aisan kan bayii, eyi tó n jẹ ẹran ara, to si n ṣekú pa eeyan.