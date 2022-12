Mọ̀ nípa ibùdó tí o ti le gba omi ọmú lọ́fẹ̀ẹ́ fún ọmọ ní Naijiria

"Mo da bi ẹni to ti tán fún, àti iya buruku nitori pe mi o ri omi ọmu tó tó fun ọmọ mi nigba ti mo bii."

Ninu ifọrọwanilẹnu wo pẹlu akọroyin BBC, Nkechi Ogbonna, Dokita Obinwanne, ni nigba ti oun bi ọmọ tuntun, omi ko jade ni ọyan oun rara, eyi to mu ko nira lati fun ọmọ naa ni ounjẹ.

Ibudo naa to pe orukọ rẹ ni MilkBank NG, ni ibudo akọkọ ni Naijria, nibi ti wọn n ko omi ọmu obinrin pamọ si.

O le ni ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹrin (700,000) ọmọ tuntun, to n ku ni ọdọọdun ni Naijiria.

Ajọ WHO sọ pe Naijiria lo wa ni ipo kẹta, ninu awọn orilẹ-ede ti wọn ti n bi awọn ọmọ ti oṣu wọn ko pé l’agbaye.

Ẹnikan to ma n fi omi ọmu rẹ tọrẹ ni ibudo MilkBank NG, Mariam Abimbola, sọ fun BBC pe omi ọmu ti oun ma n fi silẹ ni ojumọ ma n to lita kan, paapaa nitori pe o n lo ẹrọ to n fa omi jade ninu ọmu, ‘breast pump’.