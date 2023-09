"Pasitọ̀ tí ẹ̀ yàn ní Ṣọ̀ún kò bá wà lára mú àmọ́ tó bá ti ṣetán láti ṣétùtù, kò sí wàhálà"

Ti a ko ba gbagbe, Pasitọ Ijọ Redeemed ni Ọmọọba Olaoye ni ọpọ ti bu ẹnu atẹ lu igbesẹ to kede rẹ bi Ọba tuntun, paapa awọn Oniṣẹṣe nitori gẹgẹ bi Pasitọ, o ṣeṣe ko ma tẹlẹ asa ati ise ilẹ Yoruba fun ilana ọba jijẹ.

"Ko ni si ija bi Sọun tuntun ko ba yan ẹsin kan nipọsin"

Elebuibon ni igbesẹ naa ko ba awọn Onisẹṣe lara mu sugbọn ti Ọba tuntun ba ti setan lati bọwọ fun Asa ati Ise ilẹ Yoruba, to si setan lati jẹ Ọba fun gbogbo ẹlẹsin, awọn onisẹṣe yoo ṣe atilẹyin to tọ.

"Ipo Ọba nilẹ Yoruba yatọ si ti ilẹ Israel tabi Bethlehem"

Baba Elẹbuibọn tẹsiwaju pe o ṣe koko ki Ọba to fẹ jẹ niluu Ogbomoso mọ pe ipo Ọba yii ki ṣe ti ilẹ Isirẹli tabi Bathleham sugbọn ti ilẹ Oduduwa, ilẹ Orisa

“Ọba to ba ma jẹ nilẹ Yoruba gbọdọ ṣe gbogbo nnkan ti wọn ba ṣe niluu ilu naa.

“Ti eeyan ba wa lati idile Ọba, to ba ti mọ pe nnkan ti wọn n ṣe yii ko ba oun lara mu, lati ṣe oro, ko ma kulẹ sunmọ ibi ti wọn ti n jẹ Ọba

“Irufẹ eeyan gbọdọ fi Ọba silẹ fun awọn to le ṣe “

"Ọba ko le sọ pe orisa nikan ni ma sin, Ọba le se ẹsin pupọ"

“Ọba to ba ti jẹ Ọba nilẹ Yoruba gbọdọ le ṣe nnkan ti awọn Yoruba n ṣe

“Ko ti ṣe awọn nnkan wọnyi ko si wahala, sugbọn to ba kọ, ibi ti wahala yoo ti sẹlẹ niyẹn.”

To ba ni Ọba Kristẹni ni oun, ko ki n ṣe Ọba lọdọ awa Onisẹṣe - Dokita Atanda

Dokita Oluseyi Atanda to jẹ olori awọn ẹlẹsin nipinlẹ Osun ni ko ki ṣe pe awọn Oniṣeṣe faramọ ikede Ọmọọba Olaoye sugbọn o ṣe koko ki awọn bẹrẹ lọwọ Ọmọọba ko to jẹ Ọba pe Ọba jẹ olusakoso fun ohun to jẹ iṣe ati asa ilẹ Yoruba.