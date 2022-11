Obìnrin kan bẹ́ sínú odò ọ̀sà lẹ́yìn tó bá oͅkoͅ àféͅsóͅnà rèͅ sòͅròͅ tán - LASEMA

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileesͅeͅ to n risi oͅroͅ pajawiri nipinleͅ Eko, LRT ti kede pe igbiyanju sͅi n loͅ loͅwoͅ lati doola eͅmi obinrin ti woͅn sͅapejuwe pe, oͅdoͅbinrin to kosi inu agbami afara third mainland bridge, ni ilu Eko.