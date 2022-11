'Inú ewu ńlá ni gbogbo àgbáyé wà báyìí lórí ọ̀rọ̀ àyípadà ojú ọjọ́'

wákàtí kan sẹ́yìn

Apero lori ayipada oju ọjọ ti ajọ iṣọkan agbaye gbe kalẹ n lọ lọwọ lorilẹede Egypt, ikilọ ni wọn si fi ṣide nibẹ pe ohun to n ṣẹlẹ lorilẹ aye nipa ọrọ ayika n kọni lominu.

Akọwe agba ajọ iṣọkan agbaye, UN, Antonio Guterres ṣalaye ninu ọrọ to sọ si abajade iwadi ti ajọ UN ṣe eleyi ti wọn gbe jade lojo Aiku, eyi to sọ pe odun mẹjọ sẹyin si ọdun yii ni awọn odun to gbona julọ ninu itan agbaye.