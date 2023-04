Kà nípa Bíṣọ́ọ̀bù Oluwafeyiropo tó r’ẹ́wọ̀n he fẹ́sùn ìfipá bá ọmọ ìjọ rẹ̀ méjì lòpọ̀

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Gẹgẹ bi igbẹjọ naa ṣe waye ni ile ẹjọ to n gbẹjọ nipa ẹsun ibalopọ ati ifiyajẹni to wa ni Ikeja, ipinlẹ Eko, oṣu kẹfa ọdun 2020 ni olujẹjọ da ẹṣẹ naa.

Ile ẹjọ ni iṣẹlẹ naa waye ni agbegbe Ikota Villa Estate ni Lekki, ipinlẹ Eko ti wọn si ni o lodi si abala ofin 260(2) ti ipinlẹ Eko eyi to ni ṣe pẹlu iwa ọdaran.

“Oluwa mi, mi o jẹbi gbogbo ẹsun ti wọn fi kan mi”

Biṣọọbu naa sọ niwaju adajọ pe oun ko jẹbi awọn ẹsun meji ọtọọtọ ti wọn kan an bẹ si ni agbẹjọro rẹ, oluwola Oyewole beere lọwọ ile ẹjọ pe ki wọn gba beeli rẹ.

Oyewole jẹ ko di mimọ pe onibara oun san beeli eyi ti ileeṣẹ ọlọpaa fun un to si ti n farahan ni agọ wọn latinu oṣu karun ọdun 2022 to n jọwọ ara rẹ fun iwadii ọlọpaa.

Ẹsun ti wọn fi kan an yii jẹ eyi ti eeyan lee gba beeli rẹ o si ni awọn oniduro to ṣee gbẹkẹle ti wọn yoo duro fun un”. Eyi ni oun ti agbẹjọro Biṣọọbu ọhun sọ.

Agbẹjọro to dari awọn ti ijọba, Ọgbẹni Babajide Boye ti ṣaaju rọ ile ẹjọ pe ki wọn ma ṣe gba beeli rẹ.

Boye ni ẹsun ti wọn ka sii lọrun jẹ eyi to lagbara gan ti wọn ba si ṣe ohun to lee fun olujẹjọ laye, yoo gbera.

O fi kun un pe “o tun ṣeeṣe ki olujẹjọ maa da ọgbọn si ọrọ bi igbẹjọ naa ṣe n lọ. Biṣọọbu ni to si ni oriṣiriṣi ẹka ijọ rẹ, ati pe bi wọn ba fi le gba beeli rẹ, o lee lo ipo rẹ lati fi da ọgbọn si igbẹjọ naa tori wọn mọ ọ gẹgẹ eeyan to ni aṣẹ to si tun lee da ẹṣẹ naanigba miran.