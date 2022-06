Naira Marley: Ìjọba fi ìmọ́ Sáyẹ̀ǹsì tan iná wá ìdí owó Naira Marley, ọ̀pọ̀ àṣírí bọ́ sọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbẹjọ́rò

Ẹka to n ṣiṣẹ lori iwa ọdaran ori ayelujara ni ajọ to n ri si iwa ajẹbanu EFCC ti gbe abọ iwadii wọn ti wọn fi imọ Sayẹnsi ṣe lori ẹsun ti wọn fi kan Azeez Fashola ti ọpọ mọ si Naira Marley.

Wọn fi ẹsun jija ole kaadi ẹrọ ibanisọrọ kan an to si fojú ba ilé ẹjọ́ giga ti Ikoyi, Eko.

Gbajumọ olorin naa, Naira Marley jẹjọ lori oriṣi ẹsun mọkanla to nii ṣe pẹlu jibiti kaadi ibanisọrọ ti wọn ni awọn fura pe o n ṣe eyi to si lodi si abala ofin to de iwa ọdaran ori ayelujara.

Bawo ni aṣiri ṣe tu pẹlu imọ Sayẹnsi?

Ẹwẹ, nigba ti igbẹjọ rẹ bẹrẹ pada ni Ọjọbọ, agbẹjọro fun ajọ EFCC, Rotimi Oyedepo sọ fun adajọ agba Nicholas Oweibo pe awọn ri aṣiri ọrọ sisọ lorii ẹrọ alagbeka iPhone olujẹjọ iyẹn Naria Marley pẹlu eeyan kan to n jẹ Raze to n beere fun alaye kaadi ibanisọrọ.

Bakan naa, alaye kaadi Visa wa lara ọrọ ti olujẹjọ fi ranṣẹ si eeyan kan to wa lorii foonu rẹ to n jẹ Raze lẹyin ọrọ yii si ni Raze fi ọrọ ranṣẹ si Marley pada pe kaadi naa ko ṣiṣẹ”.

O ni: “Olujẹjọ lo oniruuru irinṣẹ ti ko tọ fi bo oju ẹni to n lo ẹrọ ayarabiaṣa nigbakuugba to ba bọ sori ayelujara eyi to fi n ja si awọn itakun to ṣokunkun. Eyi lo fun wa lanfani lati fura si pe olujẹjọ naa n ṣe awọn iṣẹ ti ko tọ pẹlu kaadi ibanisọrọ a si wa ri aridaju eleyi nipasẹ ibeere kan ti a fi ranṣẹ si “Visa Western Union Card”.