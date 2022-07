Pásítọ̀ 'Ondo Church' tó kó àwọn ọmọ ìjọ pamọ́ sí àjà ilẹ̀ fojú ba ilé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Pasitọ ile ijọsin Whole Bible Believers Church nilu Ondo ti wọn fi ẹsun kan pe wọn ri agidi ko awọn ọmọ ijọ pamọ si ajalẹ ni wọn foju ba ile ijọ loni.

Kọmiṣọna ọlọpaa nipinlẹ Ondo lo pẹjọ tako alufaa ijọ The Whole Bible Church ti ọpọ mọ si "Ondo Church" Pasitọ David Anifowoṣe ati awọn mẹrin miran niwaju ile ẹjọ majisireeti kan nilu Akurẹ.

Kọmiṣọna feto idajọ nipinlẹ Ondo to tun jẹ agbẹjọro agba fun ijọba ipinlẹ naa, Amofin Charles Titiloye lo lewaju ikọ olupẹjọ nigba ti Amofin Oladele Ayoola si jẹ agbẹjọro fun awọn olujẹjọ.

Awọn ọlọpaa ya bo ile ijọsin kan ti orukọ rẹ n jẹ The Whole Bible Church lagbegbe Valentino nilu Ondo lọjọ Ẹti lẹyin ti arabinrin kan ti orukọ rẹ n jẹ Elizabeth Rueben pariwo sita pe awọn adari ijọ kan ti ọmọ oun nlọ ti gbe e pamọ si ahamọ wọn ko si fẹ ko ṣe idanwo aṣekagba girama WAEC.

Arabinrin naa ni ohun ti wọn n sọ fun ọmọ oun ati ọpọlọpọ awọn ọmọ ijọ to wa nile ijọsin naa ni pe Jesu yoo de ni ọdun yii nitori naa ki wọn pa gbogbo ohun ti wọn ba n ṣe ti nitori bi Ọlọrun ṣe fẹẹ niyi.

Ni kete ti wọn mẹnuba ẹjọ ọun ni agbẹjoro fawọn olujẹjọ ti rawọ ẹbẹ si onidajọ Magistrate R.O. Yakubu ki o fun ohun laaye lati lọ yẹ iwe ẹsun ti wọn fi kan awọn onibara ohun wo finnifinni, leyi ti yoo gba ohun to ọjọ meji.

Ẹwẹ Magistrate Yakubu ni o wipe aaye ọjọ meji ko le yọ nitoripe ọla ni ọjọ ẹti to jẹ ọjọ iṣẹ to kẹyin lọsẹ yi ati pe isinmi lẹnu iṣẹ le wa lọjọ aje ọsẹ to n bọ.