Wo ìgbésẹ̀ pàjáwìrì méje fún ìdóòlà ẹ̀mí fún ẹní tó n pọ̀kàkà ikú

Lọpọ igba ni eeyan a si maa nilo itọju ti o ba farakasa iṣẹlẹ to mu ipalara wa tabi eyi to fẹ mu ẹmi ẹda pin.

Itọju pajawiri ti oloyinbo n pe ni First Aid jẹ eleyi to ṣe pataki lati fi doola ẹmi.

Eeyan si le ṣe itọju yi lẹyin iṣẹlẹ to ba fẹ mu ẹmi lọ tabi ipalara ṣaaju ki awọn oṣiṣẹ pajawiri to de.

Bawo wa lo ṣe yẹ ki a ṣe itọju pajawiri yi ati pe ki lawọn igbesẹ idoola ẹmi taa le gbe ti eeyan kan ba wa ninu ewu tabi to n pọkaka iku.

Atupalẹ ree lori awọn ohun taa le ṣe kawọn akọṣẹmọṣe to de tabi ki a to ri ẹni naa gbe lọ si ile iwosan fun itọju to peye.