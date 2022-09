"Arọ kan dìde rìn, nígbà tí à ń lé wèrè kúrò nílùú"

Ọrọ di awada kẹri-kẹri, a fi bi ere ori itaga nigba ti ‘arọ’ dide rin, ti were si ri iwosan, lasiko ti awọn oṣiṣẹ ajọ to n mojuto ayika nipinlẹ Imo yawọ igboro.

Laipẹ yii ni ijọba ipinlẹ naa bẹrẹ si ni ko awọn were kuro ni aarin ilu, paapaa nilu Owerii, to jẹ olu ilu ipinlẹ naa.

O ni pupọ ninu awọn eeyan ọhun lo ti ẹ tun ṣe bi arọ ati afọju, amọ to jẹ pe ko si nkankan to sẹ wọn ni agọ ara.

“Eyi to ti ẹ ya mi lẹnu ni ti were kan ti a fẹ gbe. Ṣugbọn ba ṣe n gbiyanju lati gbe, ni ẹni kan to jẹ arọ to wa lori kẹkẹ dide pẹlu ẹsẹ rẹ mejeeji, to si gbiyanju lati salọ.