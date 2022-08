1 bilionu ni ìjọba Ìpínlẹ̀ Eko ń ná fi kó ìdọ̀tí l'óṣooṣù? Ẹ gbọ́ àlàyé Gómìnà Sanwo-Olu

1 bilionu ni ìjọba Ìpínlẹ̀ Eko ń ná fi kó ìdọ̀tí l'óṣooṣù? Ẹ gbọ́ àlàyé Gómìnà Sanwo-Olu

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Eyi ko si jẹ ajoji si ọpọlọpọ ọmọ Naijiria torí Ìpínlẹ̀ Eko ni ibùdó katakara to tobi ju ni Naijiria, lo jẹ ki wọn bọ sórí ayélujára maa beere ibeere lọwọ gomina Eko nitori ọrọ to sọ lori iforowanilenuwo ori ẹ̀rọ amohunmaworan to ṣe lánàá.

Àwọn nǹkan míì tí Gómìnà Sanwo-Olu sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀

"Nigba ti a fi kọ́kọ́ ṣe òfin Okada yii, a máa ń rí ijamba to to ẹẹdẹgbẹta loju popo to wa lati ọwọ Okada ṣùgbọ́n lati igba taa ti fi opin sii, ijamba ti dinku si bii ọgọrun ". Abo - Gomina Sanwo-Olu ni awọn n ṣiṣẹ́ pọ pẹlu gbogbo awọn ikọ̀ alaabo lati da abo bo Ìpínlẹ̀ naa. Ó ní àwọn ti fun awọn Ọlọpaa ni ọkọ to le ni igba àti ọgọ́ta láti rán iṣẹ́ wọn lọwọ. Iṣẹlẹ Pajawiri - Ó ní àwọn n bojuto iṣẹlẹ pajawiri ni Ìpínlẹ̀ naa. "A ti ra ọkọ to le ni mẹrinlelọgọ́ta fún iṣẹlẹ pajawiri. A si ti ṣe idanilẹ̀kọ́ fun awọn oṣiṣẹ pana-pana to le ni ẹgbẹ̀ta a o si maa to pín wọn si ẹnu iṣẹ wọn.