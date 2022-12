Tinubu lẹ́bọ lẹ́rù, a kò lè máa fi òun àti Atiku wé ara wọn – Dino Melaye  

Tinubu lẹ́bọ lẹ́rù, a kò lè máa fi òun àti Atiku wé ara wọn – Dino Melaye

wákàtí kan sẹ́yìn

Agbẹnusọ fun ikọ ipolongo idibo Aarẹ ẹgbẹ oṣelu PDP, Dino Melaye ti sọ pe oniruru ohun ti ko bojumu lo so mọ oludije ninu ẹgbẹ oṣelu APC, Bola Tinubu, nigba ti ọrọ ko ri bẹẹ fun oludije ninu ẹgbẹ oun, Atiku Abubakar.

O ni gbogbo aye lo mọ itan aye Atiku ati ibi to ti ṣẹ wa, ko si da bii Tinubu ti awọn araalu ko mọ ipinlẹṣẹ rẹ.

“Ẹ le da awọn akẹgbẹ rẹ nile ẹkọ mọ, ẹ le ka nipa ile ẹkọ to ti kẹkọọ, ko si ariyanju nipa ibi to ti wa, ko si ariyanjiyan kankan nipa Atiku, bẹẹ ni ko si da bi Tinubu ti ko si ẹni to mọ nnkankan nipa rẹ.”