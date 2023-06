Ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ọyọ rọ alaga Kansu loye, wọn fi igbakeji rẹ rọpọ

Igbimọ ile ṣe ikede naa l'Ọjọbọ lẹyin ti igbimọ to n ri si ọrọ ijọba ibilẹ, oye jijẹ ati eto ẹnawo pari iṣẹ iwadii wọn lori ẹsun iwa a tobi-ma ṣee bawi ti wọn fi kan alaga naa.

Iṣẹ iwadii naa ṣe akiyesi wi pe alaga ijọba ibilẹ naa jẹbi ẹsun kiko owo to yẹ ki wọn fi ra ọkọ ayọkẹlẹ 'Toyota Camry 2016' si apo ara rẹ.

Saaju ni ọfisi to n yẹ iwe owo fi ẹsun kan alaga naa ninu abajade iṣẹ iwadii ti wọn fi ṣọwọ si ile igbimọ aṣofin.

Bakan naa ni ile igbimọ aṣofin ke si ẹka ileeṣẹ ijọba to mojuto ijọba ibilẹ, oye jijẹ ati eto idajọ lati riidaju pe Adeniran sa owo to jẹ #4,616,800.00 pada si apo ijọba ibilẹ Irẹpọ ti o jẹ owo ti wọn yọ silẹ ninu Milliọnu Marun un o le ni ẹgbẹrun lọna ẹgbẹrin Naira to yẹ ki wọn fi ra iwe fun awọn akẹkọọ.