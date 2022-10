Kí ló ṣẹlẹ̀ tí aya gbajúmọ̀ kan ṣe dáná sun ara rẹ̀ l‘Eko?

16 Ọ̀wàrà 2022

Iroyin ni igbeyawo tọkọ-taya naa to ti le ni ogun ọdun ko toro, to si jẹ pe igbaju igbamu ni lojojumọ.

Amọ ṣe lootọ ni IVD dana sun iyawo rẹ Bimbo to si n wo niran bo se n jona, tabi iyawo gan lo dana sun ara rẹ gẹgẹ bii iroyin mii to n lọ nigboro?

Bi ọrọ naa ṣe bẹrẹ

“Iṣelẹ yii lo waye lẹyin to ti maa n kọ awọn atẹjade kan soju opo WhatsApp rẹ nipa awọn ohun to n la kọja ninu igbeyawo rẹ.”

Ki ni ohun ti awọn mọlẹbi Bimbo sọ nipa iṣẹlẹ naa ati iku rẹ?

Gẹgẹ bii ohun to sọ, Ogbonna yii lo dana sun oloogbe naa, to si tun ya fidio rẹ bi ina ṣe n jo lara ti ko si bikita.

Nibo ni IVD wa?

IVD tun ṣafihan ile rẹ to sọ pe obinrin naa sọ ina si, to fi mọ awọn ọkọ olowo iyebiye to bajẹ, to si fẹsun kan oloogbe naa pe ko fi oun lọkan balẹ ninu igbeyawo wọn.