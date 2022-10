N kò mọ ohunkohun nípa oyè ti wọn fí Auxillary jẹ-Olubadan

Olubadan ti ilẹ Ibadan, Oba Lekan Balogun, ti tako iroyin to gbode pe oun lo fi alaga igbimọ to n mojuto ibudokọ n'ipinlẹ Ọyọ, 'Park Management System (PMS)', Alhaji Lamidi Mukaila, ti ọpọ eeyan mọ si ‘Auxillary' jẹ oye. Ninu atẹjade kan ti wọn fi ṣọwọ si awọn oniroyin lati aafin Olubadan, Ọba alade naa ṣe apejuwe irufẹ iroyin bẹẹ gẹgẹ bii nnkan to ni ọwọ satani ninu. L'ọjọ Iṣẹgun ni Auxillary jẹ oye Aare Ajagunla Kiriji ti ilẹ Yoruba nibi ayẹyẹ kan ti o waye ni gbọngan nla Mapo nilu Ibadan. Atẹjade ti oluranlọwọ pataki fun Olubadan lori eto igbohunsafẹfẹ, Oladele Ogunsola buwọlu ṣe alaye wi pe yatọ si bi iroyin naa ṣe jẹ nnkan to bani lorukọjẹ, o ni, "o jẹ nnkan iyalẹnu ati idẹyẹsini gbaa, bẹẹ sini o jẹ nnkan ti o n kọnilominu lori bi ẹnikan yoo ṣe dede bẹrẹ sini gbe iroyin ofege ti o ti ọrun apaadi jade wa kiri".