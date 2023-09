Mo pàdánù ìyàwó àti ọmọ ọkùnrin mẹ́ta nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì Morocco-Abdou

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Inu ibanujẹ ohun ipaya lawọn olugbe abule Tafeghaghte,abule kan to jina ni iwọn mẹẹli mẹtadinlogoji si Marrakesh wa.

Ko si sẹyin bi eeyan aadọrun ninu awọn eeyan igba to n gbe ni abule naa ṣe padanu ẹmi wọn ninu ijamba ilẹ riri to waye ni Morocco.

Ọkan ninu awọn to padanu mọlẹbi ninu iṣẹlẹ yi ni Abdou Rahman wa.

Ni bayii, ile naa ti parẹ mọ ebutu to gba gbogbo agbegbe naa kan.

''Ẹ le foju ri awọn aṣ idabora wa ati awọn pako to wa ninu ile naa.Gbogbo nkan ini wa pata lo ti parẹ''

O ni oun bẹrẹ si ni pariwo orukọ awọn ọmọ oun ṣugbọn ko si ẹnikankan to fọhun pada.

Gẹgẹ baa ṣe sọ ṣaaju o sunmọ idaji awọn ara abule yi to ba iṣẹlẹ ilẹ riri to ti mu ẹmi to le ni ẹgbẹrun meji lọ ni Morocco bayii.