Mọ nípa àwọn òfin tó de wíwọ aṣọ àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò Nàìjíríà

Bakan ni iwe ofin orilẹede Naijiria, eyi to sọrọ nipa iwa ọdaran salaye pe ẹnikẹni ti ko ba ki n se osisẹ ẹsọ alabo ko lẹtọ si wiwọ asọ naa.

"Ẹnikẹni ti ko ba sisẹ pẹlu ileeṣẹ alabo orilẹede Naijiria ko lẹtọ lati wọ asọ ileeṣẹ naa tabi ko lo eyi ninu awọn ami to wa lara asọ, ayifi to ba ti gba asẹ lọwọ Aarẹ orilẹede Naijria tabi Gomina ipinlẹ rẹ ko to wọ asọ naa.