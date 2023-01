Ọ̀pọ̀ ìgbà ni wọ́n máa ń nà mí nítorí pé ń kò fẹ́ràn lílọ sí oko ilé ẹ̀kọ́- Buhari

Aarẹ Muhammadu Buhari ti salaye iriri rẹ nigba to wa nile iwe ẹkọ alakọbẹrẹ ninu fọran kan tí wọn pe akole rẹ ni 'Essential Muhammadu Buhari'.

Ninu fọran ọhun to jade laipe, Aarẹ ni ọpọ igba ni awọn olukọ oun a na oun nítorí oun kuna lati lọ si oko ile ẹkọ.

To ba ṣe daadaa, wọn yoo gboriyin fun rẹ niwaju kilaasi, to ba ku diẹ ka to, wọn yoo bo ẹgba fun wa ni di.