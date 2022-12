Irọ́ lẹ, àwa kọ la ju àwọn ọmọ Naijiria sínú òṣì - Ẹgbẹ́ àwọn gómìnà

Oríṣun àwòrán, other

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Awọn gomina ipinlẹ mẹrindinlogoji to wa ni Naijiria ti sọ pe iyalẹnu lo jẹ, bi minisita keji fun àtò ilu ati owo isuna, Clem Agba, ṣe fi ẹsun kan wọn pe awọn ni wọn ju Naijria sinu ìṣẹ́ àti òṣì.

Oṣu to kọja ni ajọ to n ri si onka ni Naijriia, sọ pe aadoje miliọnu eeyan to jẹ akuṣẹ, lo n gbe ni Naijria.