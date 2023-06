Akeredolu lọ fún ìsinmi láti lọ gba ìtọ́jú, gbé ìjọba fún igbákejì rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Abẹnugan ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ondo, Olamide Oladiji, lo sọ eyii di mimọ ninu atẹjade kan to fi lede.

“Iwe ti gomina fi ranṣẹ si ile aṣofin ni o bẹrẹ isinmi rẹ ni ọjọ keje, oṣu Kẹfa, to si di ọjọ kẹfa, oṣu Keje ko too pada sẹnu iṣẹ nitori isinmi to wa ni ọjọ kejila, oṣu Kẹfa fun ayajọ ijọba awaarawa ati isinmi ti yoo waye ni ọjọ kejidinlọgbọn ati kọkandinlọgbọn, oṣu Kẹfa fun ọdun Ileya.”