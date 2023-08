Ẹ̀rù ń bà wá lórí ìlera ààrẹ Niger tí ológun yọ nípò, ìrẹsì gbígbẹ ní wọn ń fi tipá fun jẹ - UN

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Akọwe-Agba fun ajọ isọkan orilẹede agbaye, Antonio Guterres, lọjọru fi ero rẹ han lori nnkan to sapejuwe gẹgẹ bi igbe aye to nira pupọ ti Aarẹ Niger ti wọn yọ loye, Muhamed Bazoum ati awọn mọlẹbi rẹ n gbe lakata awọn ologun to ditẹgbajọba.