Bí epò ṣe gbówó lórí, ìjọba àpapọ̀ fi owó kún ile ẹ̀kọ́ gírámà rẹ̀, UNILAG gbé owó lé owó ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìdá irinwó

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Eyi lo wa ninu atẹjade ti ọfisi ọga agba fun ẹka ile ẹkọ girama to wa labẹ ẹka ijọba apapọ to n ri si eto ẹkọ gbe jade pẹlu nọmba idanimọ ADF/120/DSSE/I, to jade ni ọjọ kẹdọgbọn oṣu karun un, to si n dari gbogbo awọn oludari ile ẹkọ labẹ ijọba apapọ lati tẹle asẹ naa.