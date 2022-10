Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Oyo gbé àbádòfin láti jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn tó ní ìpènijà ọpọlọ

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Lara awọn afojusun aba naa ni lati ṣe agbekalẹ awọn ibudo itọju fun awọn to ni ipenija ọpọlọ, ati awọn eka to n moju to iṣẹ ilu jakejado awọn ibudo eto ilera to n bẹ n'ipinlẹ Ọyọ, lati rii daju wi pe gbogbo ẹni to ni ipenija ọpọlọ lo ni ẹtọ si iru awọn ibudo eto ilera bẹẹ. Ti aba naa ba di ofin, yoo fi idi aabo to peye mulẹ fun awọn eeyan to ni ipenija ọpọlọ ati awọn ẹni ti aṣilo ogun oloro ti sọ di alaarẹ n'ipinlẹ ọhun.